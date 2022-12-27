وزير التعليم يلتقي وفد «جائزة خليفة التربوية» للتعريف برسالتها وأهدافها

التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفد الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية؛ بهدف تعزيز أواصر التعاون التعليمي والأكاديمي مع المؤسسات التعليمية في مصر، والتعريف برسالة وأهداف الجائزة، والمجالات المطروحة في دورتها السادسة عشر.

وضم الوفد كلًا من محمد سالم الظاهري عضو مجلس الأمناء، وأمل العفيفي الأمين العام للجائزة، والدكتورة سعاد السويدي نائب الأمين العام للجائزة، والدكتور خالد العبري، عضو اللجنة التنفيذية للجائزة، بحضور الدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية.

وأكد الدكتور رضا حجازي على العلاقة الوطيدة التي تربط بين مصر والإمارات، والتعاون في عدة مجالات، من بينها التعليم قبل الجامعي، مشيدًا بجائزة خليفة التربوية في نشر ثقافة التميز محليًا ودوليًا، ودورها في دعم وتشجيع الإبداع والابتكار والبحث العلمي والتربوي في مراحل التعليم المختلفة، ومساهمتها في استقطاب ونشر الممارسات الدولية الناجحة، مؤكدًا دعم وزارة التعليم المصرية لهذه الجائزة، في إطار التعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين.

ومن جهته، أعرب محمد سالم الظاهري عضو مجلس الأمناء لجائزة خليفة التربوية عن سعادته بزيارته لمصر، مؤكدًا على العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، وأوضح أن هذه الزيارة، تستهدف التعريف بالجائزة وأهميتها على مستوى الوطن العربي ومجالاتها وفئاتها وطرق التقدم لها وشروطها وبرنامجها الزمني، وتعزيز العلاقات المتميزة بين مصر والإمارات في مجالات التربية والتعليم والثقافة، بالإضافة إلى تبادل الآراء والتجارب لأفضل الممارسات التعليمية والتربوية والثقافية لخدمة مسيرة التعليم بالبلدين.

وأوضحت أمل العفيفي الأمين العام للجائزة، أن الجائزة تتضمن 10 مجالات موزعة على 17 فئة، وتشمل مجال الشخصية التربوية الاعتبارية، ومجال التعليم العام «فئة المعلم المبدع، والأداء التعليمي المؤسسي»، ومجال البحوث التربوية، وأصحاب الهمم، والتعليم الفني.

واتفق الجانبان خلال الاجتماع على ربط موقع جائزة خليفة التربوية بموقع وزارة التربية والتعليم المصرية، كما وجّه الوزير بإرسال خطاب للمديريات للتعريف والمشاركة بهذه الجائزة.

وعلى هامش الزيارة، تفقد الوفد صباح اليوم مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بمدينة العبور، وكان في استقبالهم محمد عطية رئيس الإدارة المركزيه للتعليم بالمصروفات، والدكتورة عزيزة رجب مستشار تنمية مادة العلوم، وتفقد الوفد فصول ومعامل المدرسة، ومعرضها الذي يضم مشروعات الطلاب.

مشروعات تقوم على التفكير النقدي

وقدم الطلاب عرضًا للمشروعات التي قاموا بإعدادها، وتقوم على البحث العلمى والتفكير النقدي، وحل المشكلات والتحديات التي تواجه الدولة.

تمكن الطلاب من مهارات التواصل

وأشاد الوفد بالجهود المبذولة من قبل الوزارة في هذه النوعية من المدارس، والمعامل التي تضم أحدث التجهيزات، والمشروعات المتميزة التي قدمها الطلاب، وأوضحت مدى تمكن الطلاب من مهارات التواصل، وحل المشكلات، والثقة بالنفس، والمسؤولية، كما توجه الوفد بالشكر إلى جميع الطلاب والمعلمين على التميز والابتكار.