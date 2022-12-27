وزير التعليم: امتحان الثانوية العامة قومي وفق القانون

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تواصل العمل على الاستعدادات الأولية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، والمنتظر أن تعقد يوم السبت الموافق 10 يونيو المقبل، مشيراً إلى أن امتحانات الثانوية العامة امتحان قومي وفق القانون، موضحاً أنه يرفض التفاوض مع أولياء الأمور حول كيفية اهداف الامتحانات، ولكن مسموح بالتفاوض في آليات تحقيق الهدف.

وزير التعليم لأولياء الأمور: ثقوا فينا

وطالب وزير التعليم، خلال تصريحات عبر جروب حوار مجتمعي تربوي، جموع أولياء الأمور بالثقة في الوزارة، وأن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستعقد في جو هادئ، لافتاً إلى أن الامتحانات ستعقد ورقيا بنظام "البابل شيت"، وليس إلكترونياً بنظام التابلت، موضحاً أن أسئلة الامتحانات ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والحشو والتلقين.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 إلكترونياً

وأضاف وزير التعليم، أنه سيتم تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023 إلكترونياً دون تدخل العنصر البشري لضمان عدم حدوث أي أخطاء، مؤكداً أن كل طالب سيحصل على درجاته التى يستحقها ولا يظلم أى طالب، منوهاً إلى أن جميع اللجان الامتحانية سيتم تعقيمها وتطهيرها للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظاً على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

15 % أسئلة مقالية في امتحانات الثانوية العامة

وأشار وزير التعليم، إلى أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 تحتوي على نسبة 15% أسئلة مقالية، و85% أسئلة اختبار من متعدد، مؤكداً أنه لا يوجد أى تعديلات على مواعيد عقد الامتحانات، مطالباً جموع الطلاب بالمذاكرة الجيدة استعدادا للامتحانات، علاوة على تنفيذ إجراءات صارمة داخل اللجان الامتحانية لمواجهة الغش الإلكتروني والجماعي، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.