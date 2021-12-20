بروتوكول بين «التجارة» و«جائزة خليفة» لتنظيم مهرجان دولي للتمور بأسوان

شهدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، لتنظيم المهرجان الدولي للتمور المصرية بمحافظة أسوان خلال 2022، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة منتجي ومصنعي التمور من القطاع الخاص والحكومي من المناطق الجغرافية المختلفة بأنحاء الجمهورية والدول العربية.

وقّع الاتفاق، إبراهيم السجيني، مساعد وزير التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية، والدكتور عبدالوهاب زايد، الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، بحضور أحمد رضا، معاون الوزيرة لشؤون الصناعة والمشرف العام على المراكز التكنولوجية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، والدكتور أمجد القاضي، مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية.

المهرجان يرتقي بجودة وتنافسية التمور المصرية

وقالت الوزيرة في بيان عنها، إنّ الاتفاق يأتي في إطار التعاون المستمر والمثمر بين الوزارة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، الذي انعكس في النجاح الذي حققته الدورات الأربع السابقة للمهرجان الدولي للتمور المصرية بواحة سيوة، والذي شرفت دوراته الثلاثة الأخيرة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملتقى التسويقي للتمور المصرية بمحافظة الوادي الجديد، ومهرجان تمور الواحات البحرية.

وأوضحت جامع أنّ الاتفاق يستهدف التنسيق لتنظيم المهرجان الدولي للتمور المصرية بأسوان، بهدف تشجيع قطاعي إنتاج وتصنيع التمور، وعرض أجود أصناف التمور بما فيها الأصناف النادرة، والمنتجات الثانوية، والشتلات النسيجية، ومعدات تصنيع وتعبئة التمور، وتقنيات وخدمات زراعة النخيل، والتوعية بالجانب الصحي والقيمة الغذائية للتمور، وعرض أفلام متخصصة وكتب وإصدارات علمية عن النخيل والتمور ولوحات فنية وصور، وتقديم عرض تراثي للمنطقة المستضيفة للمهرجان، إلى جانب نقل كل ما هو جديد في مجال إنتاج وتصنيع التمور من خلال ورش عمل المهرجان، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه إنتاج وتصنيع التمور، وتبادل الخبرات وتوثيق الروابط بين المزارعين ومنتجي ومصنعي التمور داخل مصر وخارجها، فضلا عن تحفيز الابتكار من خلال مسابقات المهرجان، والترويج للتمور المصرية.

16 مليون نخلة مصرية تنتج 1.7 مليون طن تمر

وأضافت أنّ الوزارة تنفذ استراتيجية شاملة للنهوض بهذا القطاع الواعد بالتعاون مع الأطراف المعنية كافة، تستهدف دعم سلسلة القيمة والارتقاء بجودة وتنافسية قطاع التمور، لافتةً إلى أنّ مصر تتربع على عرش إنتاج التمور عالميا بنسبة 18% من الإنتاج العالمي، وتحتل المرتبة الأولى عربيا بنسبة 24%، وذلك في ظل التزايد المستمر في عدد النخيل المثمر بمحافظات الجمهورية كافة، والبالغ عددها 16 مليون نخلة تنتج نحو 1.7 مليون طن تمر، إضافة إلى استحداث أصناف أخرى مثل المجدول والبرحي.

وأشارت جامع إلى أنّ الوزارة تشرف على العديد من المراكز التكنولوجية التي تتضمن مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، الذي يهدف للارتقاء بقطاع الصناعات الزراعية والغذائية في مصر، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم الفني، ونقل التكنولوجيا الحديثة والابتكار، وتعظيم القدرة التنافسية، وتعظيم الاستفادة من الموارد، وتحسين الإنتاجية والجودة وتعظيم القيمة المضافة والقدرة التصديرية، وربط التكنولوجيا بالبيئة المحلية بالتعاون مع المؤسسات الدولية.

من جانبه، أوضح إبراهيم السجيني، مساعد وزير التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية، أنّ دور الوزارة في إطار الاتفاق سيتمثل في التنسيق بين الجهات المشاركة داخليا وخارجيا، وإصدار قرار تشكيل اللجنة التنظيمية للمهرجان، على أن تضم في عضويتها عضوا من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، والمكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، إلى جانب مخاطبة الوزارات والجهات المعنية لتقديم الدعم المطلوب للمهرجان.

زايد: نسعى لنشر ثقافة نخيل التمر محليا وإقليميا ودوليا

وبدوره، أكد الدكتور عبدالوهاب زايد، الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أنّ الجائزة تستهدف تحفيز الباحثين والمزارعين والمصدرين المعنيين بزراعة نخيل التمر والابتكار الزراعي، ودعم الأبحاث المتعلقة بتنمية مختلف نواحي صناعة التمر، ونشر ثقافة نخيل التمر على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ودعم وتشجيع الابتكارات المتعلقة بقطاع صناعة التمور، لافتا إلى أنّ المهرجان سيمثل فرصة جيدة لالتقاء الأطراف المهتمة بزراعة وتصنيع التمور، ويتضمن عقد ندوات علمية متخصصة لتسليط الضوء على زراعة النخيل في العالم بشكل عام، ومصر بصفة خاصة، مع التركيز على تقنيات الإكثار والانتاج ومكافحة الأمراض والآفات، والمعوقات التي تواجه تصنيع التمور وتسويقها.

مسابقة التمور المصرية والجائزة «1000 دولار»

وأشار إلى أنّ المهرجان سيحظى بمشاركة مزارعي النخيل، ومصنعي ومصدري التمور، وخبراء زراعة وإنتاج النخيل ووقاية النخيل من الأمراض والآفات ومعاملات ما بعد الحصاد والتصنيع، إضافةً إلى ممثلي المؤسسات الحكومية والعلمية والبحثية والمنظمات والهيئات الدولية، والمستوردين، لافتا إلى أنّه ستقام على هامش فعاليات المهرجان، مسابقة التمور المصرية بـ8 فئات تشرف عليها لجنة من الخبراء المختصين، ويحصل الفائز من كل فئة على شهادة تقدير من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي مع درع المهرجان وجائزة نقدية قدرها 1000 دولار.