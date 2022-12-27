رئيس حزب الاتحاد: الشباب لن يستطيع بناء المستقبل دون وعي

قال رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، إن هناك دعما من الدولة والجهات المعنية مختلف تجاه الشباب، مضيفا أن الدولة تبذل مجهودا كبيرا لتنمية قدرات الشباب فكريا وسياسيا على عكس الفترات الماضية، مؤكدا أهمية ودور الأحزاب السياسية في تنمية وعي الشباب، وإشراكهم في الحياة السياسية بمصر من خلال تعريفهم بالأنشطة السياسية والثقافية والمجتمعية.

جاء ذلك خلال الصالون السياسي الرابع لأحزاب المعارضة، تحت عنوان «تمكين الشباب وتجديد الحياة الحزبية في مصر»، بمقر حزب الاتحاد، برئاسة رئيس الحزب رضا صقر وحضور روفائيل بولس رئيس حزب مصر القومي، ومحمد أبو سامة المتحدث باسم حزب الاتحاد.

60% من المجتمع المصري شباب

وأضاف أن 60% من المجتمع المصري من الشباب، وهم عصب الأمة، وقوة كبيرة لا يستهان بها، ويعتبر أمنا قوميا، مشددا على ضرورة تأهيل الشباب وتعريفهم بقضايا الوطن لتعزيز ودعم وطنيته، وتعزز من وعيه التاريخي والديني.

تمكين الشباب بشكل إيجابي

وطالب رئيس حزب الاتحاد بتمكين الشباب بشكل إيجابي بصورة أكبر وزيادة نسبة مشاركتهم، مشيدا بدور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في تأهيل الشباب وإعداد الكوادر السياسية.

ونوه بأن الشباب لن يستطيع بناء المستقبل دون وعي، ويجب أن يكون هناك دورا للجامعات لتنمية وعي الشباب بالملفات الوطنية والقضايا التي تدور على الساحة.