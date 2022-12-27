انطلاق الصالون السياسي الرابع لأحزاب المعارضة عن تمكين الشباب

انطلق منذ قليل، الصالون السياسي الرابع لأحزاب المعارضة تحت عنوان «تمكين الشباب وتجديد الحياة الحزبية في مصر» برئاسة رضا صقر رئيس حزب الاتحاد.

وقال روفائيل بولس رئيس حزب مصر القومي، إن تمكين الشباب من أهم القضايا التي تتابعها أحزاب المعارضة من خلال الصالونات التي تعقد في مقر حزب الاتحاد، مضيفا أن ضمن لجان الأحزاب الأمانة العامة للشباب، وهي لجان نوعية لدعم الشباب.

وأضاف أنه بعد انتهاء المناقشة مع شباب الأحزاب، سيتم عرض التوصيات على الجهات المسؤولة.

يشار إلى أن الصالون السياسي الرابع يشارك فيه حزب الاتحاد برئاسة رضا صقر، ومحمد مصطفى أبو شامة أمين عام الحزب ومجموعة من الشباب.