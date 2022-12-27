«الشورى» السعودي يوافق على تعديل نظام المقيمين المعتمدين

وافق مجلس الشورى السعودي، اليوم الثلاثاء، على تعديل نظام المقيمين المعتمدين، في تطور جديد في المملكة.

تعديل نظام المقيمين المعتمدين في السعودية

وذكر مجلس الشورى على حسابه على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» أنه تمت الموافقة على تعديل نظام المقيمين المعتمدين، والموافقة على مشروع أيضا مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية والأرشيف الوطني في جمهورية إندونيسيا في مجال الأرشفة.

الجلسة العادية رقم 15 ومناقشات متعددة

الجلسة العادية حملت رقم الخامسة عشرة للسنة من الدورة الثامنة، التي انعقدت برئاسة نائب رئيس المجلس، مشعل السلمي، وتمت الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية ووزارة التنمية الابتكارية بجمهورية أوزبكستان.

واختتمت الجلسة مناقشة تعديل المادة الـ 27 من نظام القضاء المعتمد على المادة 23 من نظام مجلس الشورى.