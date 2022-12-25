أصالة تحيي حفل رأس السنة بموسم الرياض في السعودية

أعلنت الفنانة أصالة، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، استعدادها لإحياء ليلة رأس السنة في موسم الرياض.

أصالة تنشر البوستر الدعائي للحفل

ونشرت أصالة، البوستر الدعائي للحفل، وعلقت عليه: «بتمناها سنة حلوة علينا كلّنا وتزيد حلاوتها على الطّيبين وتزيد رزق على المخلصين المُحبّين.. رح نحتفل برأس السنة سوا ونغنًي أغانينا سوا بشكل جديد ما بينعاد كتير ورغم كلّ التًرتيبات إنّما على الكثرة الفطرة رح تفرض حالها وبعتقد هتعمّ البساطة مع الفرح والغُنا هيكون مولًع بالمحبّة والزّمالة والمزح.. كتير متحمسة لهالليلة وفرحانة بالألوان الجديدة اللي مع النجوم المشاركين رح غنّيها».

وأضافت أصالة: «شكرا الغالي الحبيب أبو ناصر صاحب الأفكار المهيبة على هالجمعة الحلوة كتير اللي ما بيقدر يعملها غيركم.. شكرا هيئة التّرفيه على المجهود الجبّار بإنجاز أفكار كتيرة ومهمّة وصعبة.. شكرا روتانا بيتي وأهله أصحاب دربي.. شكرا موسم الرّياض لإنجازك ما هو إعجاز.. شكراً لأمّ الأوطان السًعوديّة».

دويتو سيد الغرام

وطرحت الفنانة أصالة مؤخرا الدويتو الغنائي سيد الغرام، الذي يجمعها بالفنانة أسماء المنور، وأعربت عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام عن سعادتها بهذا الدويتو، قائلة: «أغنية فيها كمّ من الفرح والجذب ما عندي شك بقبولها عندكم لأنها حلوة وانصنعت بكلّ الحُبّ والصحبة الطويلة اللي بيني وبين شريكتي فيها الموهوبة الكبيرة صاحبة أحلى بحّة بالتّاريخ أسماء لمنور».