التضامن: مخاطبة فنادق السعودية للحصول على عروض الأسعار لموسم حج 2023

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تمت الموافقة على البدء في مخاطبة فنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة وشركات النقل للحصول على عروض أسعارهم لموسم حج 1444ه- 2023م، لافتة إلى أن مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، استعرض تقرير الحسابات بشأن القوائم المالية للمؤسسة والتي تم اعتمادها، ومراجعة الموازنة العامة للمؤسسة خلال العام الماضي، كما تم مناقشة التحضيرات للموسم الجديد، بالإضافة إلى الموافقة على عرض القواعد العامة لاختيار مشرفي المحافظات للموسم الجديد على مجلس الأمناء في جلسته القادمة، على أن يتمتعوا بالخبرة الكافية.

مناقشة الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بحج الجمعيات الأهلية

جاء ذلك خلال ترأس نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي - رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة اجتماع مجلس أمناء المؤسسة، لمناقشة الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بحج الجمعيات الأهلية للموسم القادم.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بما قدمته المؤسسة القومية لتيسير الحج، خلال موسم الحج الماضي من خدمات نالت إعجاب وتقدير الحجاج، فضلا عن التنظيم الرائع الذي شهدته بعثة حج الجمعيات الأهلية وهو ما شهد به الجميع، معلنة عن تكريم أعضاء البعثة على دورهم في خدمة الحجاج ونجاح موسم الحج وخروجه بالشكل المشرف بين البعثات المصرية.

اختيار مشرفي الحج يخضع لاختبارات تحريرية

ومن الجدير بالذكر أن اختيار مشرفي الحج يخضع لاختبارات تحريرية «دينية – إدارية» من خلال الحاسب الآلي وتحت إشراف لجنة مشكلة من مجموعة من الخبراء المعنيين بشئون الحج دون تدخل أي شخص من المديرية أو المؤسسة، وذلك للتحقق من كفاءة أداءه أثناء إشرافه على البعثة المخطط أن تكون بصحبته وتحت رعايته أثناء رحلة الحج.

من جانبه، قدم أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون المجتمع المدني والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، تقريرًا شاملًا عن رحلة الحج لموسم 1443ه- 2022م، والمزايا العديد التي حققتها المؤسسة، وتنسيقها الدائم والمستمر مع البعثات الأخرى للدولة، وكذلك التنسيق مع الجانب السعودي.

واستعرض «عبد الموجود»، الخدمات التي تنوي البعثة زيادتها في الموسم الجديد في إطار الخدمات المميزة التي تهدف التيسير على الحجاج، فضلا عن استعراضه الخطة الزمنية المقترحة تنفيذها في موسم الحج الجديد بدءًا من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة حاليا وحتي موعد سفر الحجاج والذي سيتم تحديده عقب الانتهاء من إتمام كافة الإجراءات.