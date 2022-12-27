وزيرة الهجرة لـ قصواء الخلالي: خطوات جادة لتأسيس شركة استثمار أموال المصريين بالخارج في 2023

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الوزارة تعمل على العديد من الملفات تنفذ في 2023، مثل التوصية والهدف الصادر عن مؤتمر الكيانات بإنشاء شركة لاستثمارات المصريين بالخارج، موضحة أنه جرى بالفعل تكليف أحد مساعدي الوزيرة بالملف الاقتصادي لهذه الشركة.

مسؤولي الهيئات المعنية بالاستثمار في مصر

وأضافت خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه جرى عقد عدد ضخم من الاجتماعات مع جميع مسؤولي الهيئات المعنية بالاستثمار في مصر، وكذا مجموعة كبيرة من المستثمرين المصريين بالخارج، ويجرى اتخاذ خطوات جادة في التنفيذ الفعلي للشركة في 2023.

استثمارات المصريين بالخارج

وأوضحت أن هذه الشركة معنية باستثمارات المصريين بالخارج في المشروعات الكبرى في مصر، بالإضافة لعدد من المجالات ستقوم الشركة بالاستثمار بها، بحيث من يديرها المستثمرين المصريين بالخارج بأنفسهم ويحققوا فيها النجاحات التي يتمنوها، ويستطيع باقي المصريين بالانتداب بها.