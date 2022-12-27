وزيرة الهجرة: قناة السويس لا مثيل لها على مستوى العالم

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن حفر قناة السويس الجديدة الذي تم تنفيذه في عام واحد بأموال الشعب المصري وجهد المصريين، تأكيدا على عظمة الشعب المصري.

زيارة وفد من المصريين المقيمين في كندا لقناة السويس

وأضافت خلال زيارتها مع وفد يضم عددا من أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين المقيمين بكندا، لمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع لهيئة قناة السويس، أن مشروع قناة السويس الجديدة يعكس الرؤية المستقبلية لمصر بتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي الفريد وخدمة حركة التجارة العالمية، مشيدة بمشروع أنفاق تحيا مصر بالإسماعيلية والتي تعد جزءا من سلسلة أنفاق عملاقة تربط مدن القناة بسيناء، بما يدعم خطط التنمية وفتح آفاق أرحب لجذب الاستثمارات.

وزيرة الهجرة: برنامج كامل لوفد الشباب لمتابعة الإنجازات

وعبرت وزيرة الهجرة عن سعادتها بوجودها في هيئة قناة السويس كمحطة مهمة ضمن زيارة أبناء المصريين بالخارج من المقيمين في كندا للمعالم والمنجزات المصرية، لتعريفهم بوطنهم وجذورهم، مشيدة بعرض رئيس هيئة قناة السويس لمراحل حفر القناة الأولى، والتي نفذها ربع الشعب المصري وقتها، إلى حفر القناة الجديدة.

التواصل مع أبناء المصريين في الخارج

قالت خلال كلمتها، إن زيارة اليوم لقناة السويس جزءا من برنامج كامل تم إعداده للوفد من الشباب، بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيرة إلى أنهم من طلاب مدرسة فلوباتير المصرية بكندا، والتي تعد من أفضل المدارس في كندا بشكل عام، وهذا سبب فخر لنا جميعا، مؤكدة أن التواصل مهم جدا مع شبابنا بالخارج، وهذا جزء من استراتيجية وزارة الهجرة بتعدد آليات التواصل مع المصريين بالخارج بشكل عام وخصوصا الشباب، فإننا نؤكد على جذورهم المصرية، وهو ما انعكس عليهم من حماس ووطنية والإعجاب بما شاهدوه من تنمية ومشروعات على أرض مصر.

زيارة قرى «حياة كريمة»

وأكدت الوزيرة حرصها على تنظيم هذه الزيارة إلى قناة السويس، لتمكين أبنائنا من رؤية مرفق حيوي لا مثيل له على مستوى العالم، لافتة إلى أنه تم أيضا تنظيم زيارة لمقر قيادة قوات الصاعقة وزيارة لقرى المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة»، منوهة إلى أن الوفد قدم تبرعا بنحو أكثر من مليون جنيه مصري من أموالهم الخاصة، وهذا لما لمسوه من جدية وجهد كبير مبذول وتطوير يؤثر في حياة المصريين.

برنامج متكامل للمشروعات الضخمة في مصر

وأوضحت وزيرة الهجرة أن البرنامج تضمن تنظيم زيارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة للإطلاع على هذا المشروع العملاق الضخم الذي يمثل الجمهورية الجديدة، فضلا عن الأماكن السياحية والدينية، مؤكدة أن استعراض جهود الدولة والمشروعات القومية يعمق الولاء للوطن، ويساهم في ترسيخ الصورة الذهنية الإيجابية لدى أبنائنا بالخارج.

كما أكدت أن أغلب الشباب المتواجدين ضمن الوفد لم يقوموا بزيارة مصر قبل ذلك، وهذا هو الهدف من البرامج التي تنفذها الوزارة، موجهة رسالة لهم «أنتم قادة مصر القادمين، وفي قلب عملية التنمية أينما كنتم بأي دولة بالعالم، وأنتم جزء من مستقبل مصر وسترسمون مستقبل وطنكم».

التعاون بين قناة السويس ووزارة الهجرة

وتأتي الزيارة في إطار التعاون المثمر بين هيئة قناة السويس ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وفي ضوء خطة الوزارة لربط الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج بوطنهم الأم مصر، تماشيا مع رؤية مصر لدمج شبابها فى عمليات التنمية المستدامة، والاطلاع على مستجدات المشروعات التنموية وطبيعة الأوضاع الداخلية في مصر ،وما يواجه البلاد من تحديات في المرحلة الراهنة.