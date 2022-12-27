وزيرة الهجرة تنظم جولة ميدانية بقناة السويس لأبناء المصريين في كندا

نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، زيارة لوفد الطلاب المصريين بكندا إلى هيئة قناة السويس، بحضور السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في إطار جهود الوزارة لربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم الأم مصر، من خلال الزيارات الميدانية للتعرف على أبرز المشروعات القومية داخل الوطن.

وزيرة الهجرة: المصريون في الخارج ينقلون صورة عن تطور بلدهم

وأوضحت وزيرة الهجرة أن المصريين بالخارج يحرصون على نقل الصورة الإيجابية التي يرونها من تنمية وتطوير داخل وطنهم الأم مصر، فهم جزء لا يتجزأ من معادلة البناء والتنمية.

وتضمنت الزيارة عرضا توضيحيا داخل هيئة قناة السويس، يبرز من خلاله تاريخ قناة السويس والتطورات التي حدثت لها على مدار السنوات الماضية منذ انشائها وحتى الآن.

قناة السويس الجديدة ساهمت في زيادة إيرادات القناة

وفي بداية الزيارة، رحب الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بحضور السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعدد من أبناء المصريين بكندا.

وأوضح أن أول تاريخ لحفر قناة السويس بدأ قبل 153 سنة، حيث تم حفر القناة عام 1859 وافتتحت بعد 10 سنوات من الحفر بأيدي المصريين.

وأشار إلى أنه أصبح هناك قناتين بالسويس، وذلك بهدف تقليل زمن العبور بنسبة 50% من الزمن، وهي أكثر أمانا للسفن لتجنب الحوادث، وزيادة أعماق القناة إلى 66 قدم، بقدر 24 مترا لسهولة مرور السفن، وبالتالي السفن التي كانت تعبر من رأس الرجاء الصالح أصبحت تعبر من قناة السويس الحديدة، وهو ما نتج عنه زيادة في دخل القناة.