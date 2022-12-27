بيت السناري ينظم أمسية «الفلكلور والتراث» الخميس المقبل

ينظم بيت السناري، التابع لمكتبة الإسكندرية، حفلًا فنيًا وتراثيًا مفتوحًا للجمهور، للفنان ربيع زين، تحت عنوان: «الفلكلور والتراث»، الخميس المقبل، بمقر البيت الأثري بالسيدة زينب.

وتتضمن فقرات الحفل، مختارات من أغنيات التراث والفلكلور؛ منها السيرة الهلالية، وهي ملحمة شعبية تراثية طويلة تغطي مرحلة تاريخية كبيرة في حياة قبيلة بني هلال، ويبلغ عدد أبياتها نحو مليون بيت شعر كانت تروى شفاهة في مصر والصعيد بوجه خاص، بالإضافة إلى بعض الأغنيات الشعبية والمديح والموال القصصي، وكذلك مجموعة من أغنيات وموشحات الفنان ربيع زين.

يأتي الحفل، في ظل الاهتمام بإحياء التراث الشعبي لتعزيز الروابط بين الماضي والحاضر والمستقبل، وتفعيل التماسك الاجتماعي، والمساعدة على تعزيز السلام بين الجميع، فالمحافظة على التراث والموروث الحضاري، يرتبط ارتباطاً قويا بهوية المجتمع، ويجعله يتميز عن غيره من المجتمعات.

يذكر أن ربيع زين، ابن الشيخ زين محمود، ومن مواليد بني مزار بمحافظة المنيا، تعلم على يد والده وعمره ست سنوات، وأكمل بمسرح بني مزار مع المخرج «حمدى طلبة»، والمخرج «حسن الجيرتلي»، كما برع في أغنيات الفولكلور.