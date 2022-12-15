قناة «القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن ورشة تطريز بالخط الكوفي في بيت السناري

«بألوان الحب والعلم»، أقيمت ورشة تحت عنوان فن التطريز بالخط الكوفي داخل بيت السناري الأثري، في حي السيدة زينب بالقاهرة.

وعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا أبرز تنظيم ورشة تطريز بالخط الكوفي في بيت السناري الأثري بالقاهرة، حيث أن فن التطريز هو وسيلة لزخرفة الأقمشة باستخدام بعض الغرز عن طريق الخيوط والإبر ومعدات أخرى، ويعد من أقدم الحرف اليدوية ويختلف من دولة لأخرى.

الورشة حضرها متدربون تراوحت أعمارهم بين السادسة عشرة إلى ال20 عاما، وتهدف إلى التعريف بفن التطريز واهميته في تنمية المهارات الإبداعية واستخدام الخط الذي يميل إلى التربيع والهندسة ويعرف بالخط الكوفي.

وقالت إحدى المشاركات في الورشة لـ«القاهرة الإخبارية»: «الورش بسطت لي الشغل بالخط الكوفي، في الأول كنت بشوف الخط الكوفي مرسوم مكنتش أقدر أعمله».

وأشارت سيدة مشاركة أخرى في الورشة، إلى أن التطريز تجعل الإنسان يتمتع بطاقة كبيرة: «أتمنى إن كل الناس اللي عندهم تعب بسيط إنهم يعالجوه بالفن».

وذكر التقرير، أن بيت السناري جرى تدشينه في نهايات القرن السابع عشر، وكان مهدا لخروج كتاب وصف مصر في عام 1798، واليوم أصبح مركزا لعشاق التراث والتاريخ ومركزا للفنون في مصر من خلال الفعاليات وورش العمل التدريبية التي تقام داخل أروقته.