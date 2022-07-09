ورشة مجانية لتعليم الأطفال صناعة نموذج لخروف العيد في بيت السناري «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرا بعنوان «ورشة مجانية لتعليم الأطفال صناعة نموذج كارتوني لخروف العيد»، في بيت الأمير إبراهيم السناري بالقرب من مسجد السيدة زينب بمحافظة القاهرة، وكان بيت الأمير إبراهيم السناري شاهدا على فترة قديمة في نهاية العصر العثماني وقبل مجيء الحملة الفرنسية على مصر.

مكتبة الإسكندرية تجهز بيت السناري من أجل ورشة للأطفال

وأعدت مكتبة الإسكندرية بيت السناري وهيأته من أجل ورشة للأطفال ينفذون فيها شكل خروف العيد، ومن أجل ذلك اصطحبت لمياء حمدين مراسلة برنامج «صباح الخير يا مصر»، عددا من الأطفال إلى هناك من أجل حضور تلك الورشة.

وعلق الطفل سليم عمرو على هذه التجربة، موضحا أنه يبلغ من العمر 9 سنوات، وشارك في جولة البرنامج من أجل اكتشاف الأشياء الجديدة الرائعة، حيث شارك في صنع نموذج خروف العيد حتى يرى مقاطع الفيديو الخاصة به وبتجربته على يوتيوب لاحقا.

منديل تحت الورقة وساهمت في صنع النموذج

فيما قال الطفل سيف الدين محمد إنه يبلغ من العمر 7 سنوات، وسعيد للغاية بسبب المشاركة في البرنامج، وورشة العمل ومشاركته في تصميم نموذج خروف العيد: «قطعت الورق، للوجه والأرجل والذيل واستخدمت منديل تحت الورقة وساهمت في صنع النموذج»، فيما قالت الطفلة مريم علي، إنها تبلغ من العمر 5 سنوات وعلى الرغم من ذلك ليست خجولة من الظهور في البرنامج، وشاركت في تصميم نموذج خروف العيد.