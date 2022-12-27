«وفاء» تحصد بطولة «الريشة» بالعكاز: الدعم فرق معايا

بذكاء ونشاط، حولت وفاء عبدالفتاح إعاقتها لنقطة تحول فى مسار حياتها، اخترقت حدود العكاز، وخرجت لتحصد بطولة الجمهورية فى كرة الريشة الطائرة، وأصبحت ذات الـ47 عاماً مثالاً يحتذى به.

ولدت «وفاء» طفلة طبيعية جداً، ولكن تعرضت لخطأ طبى لتدخل فى دوامة أمراض مصاحبة، وتطورت حالتها للأسوأ، وفقدت قدرتها على تحريك يدها اليمنى، لتبدأ معاناتها مع الشلل، حسب حديثها لـ«الوطن»: «أنا كنت مولودة طبيعية، بس خدت حقنة غلط، جابت لى شلل فى رجلى اليمين».

تركت المدرسة لظروف خارجة عن إرادتى وأهلى دعمونى عشان أبنى مستقبلى بالرياضة

التحقت «وفاء» بالمدرسة لتحصل على حقها فى التعليم، لكنها توقفت بعد الشهادة الإعدادية، بسبب ظروف خاصة، لكن استمر دعم والدتها وشقيقها لها، اللذين خفّفا همها بالاقتراح عليها بالذهاب للنوادى وممارسة ألعاب مختلفة، حتى تعوض حرمانها من التعليم، واعتبرت أن هذا الطريق بداية جديدة لها: «سِبت المدرسة لظروف خارجة عن إرادتى، وأهلى دعمونى عشان أبنى مستقبلى، فى طريق البطولات الرياضية، والموضوع ماكانش سهل».

بدأت «وفاء» طريقها فى الألعاب الرياضية عام 1995، فى مجال ألعاب القوى لرفع الأثقال، لتتفوق على أصدقائها بحمل كميات ثقيلة من الحديد، وحازت ميداليات عديدة (ذهب وفضة)، لتثبت للعالم أنها قادرة على صنع المستحيل من خلال عكازين، فالإعاقة شكل من أشكال التنوع البشرى، وليست مخبأ لتقييد الإنسان، بحسب كلامها: «كنت مبسوطة عشان قدرت أثبت نفسى، وعرفت أحقق حاجات كتير، يمكن الناس العادية ماقدرتش تعملها».

ابتعدت «وفاء» عن رفع الأثقال سنوات عديدة، لتعود من جديد، وتتغلب على إعاقتها مرة أخرى، بالانضمام لفريق كرة الريشة، وأصبح طريقها أيسر، فى ظل المبادرات التى أطلقتها الدولة لدعم ذوى الهمم وتمكينهم فى مختلف المجالات، وحصلت على المركز الأول والميدالية الذهبية فى بطولة الجمهورية لكرة الريشة الطائرة لذوى الهمم لعام 2022: «السنة دى الوضع كان مختلف، كلنا خدنا فرصة عشان نثبت نفسنا، ودا يرجع لإجراءات الدولة لدعم ذوى الهمم، وإن شاء الله مش هسيب اللعب تانى»