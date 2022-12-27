«حسام» لاعب من ذوي الهمم حقق ذهبية أفريقيا في رفع الأثقال: تشجيع أخي حفزني

حصد حسام عمر، صاحب 20 عاما، ابن محافظة دمياط لاعب منتخب الناشئين لرفع الأثقال البارالمبي من ذوي الهمم، ذهبية رجالي بطولة أفريقيا، وحقق عدة ألقاب في بطولة الجمهورية، حيث حصل على أول مشاركة له في البطولة على المركز الثالث، وفي السنة الثانية حصل على المركز الأول وبعدها تأهل إلى بطولة أفريقيا البارالمبية.

حماس وكفاح وتحدٍ

بدأ حسام في تعلم رياضة رفع الأثقال منذ حوالي سنتين ونصف، موضحا خلال حديثه لـ«الوطن»، أن حياته كانت عادية كأي شاب يسعى لكسب الرزق، لم يكن طريق البطولات ضمن خطته، لكن عندما تعرض لحادث في الثامنة عشرة من عمره فأصبح بين عشية وضحاها من ذوي الهمم، وذكر أيضا أنه تعرض للتنمر، وكان يسبب له عدة مشاكل لكن تشجيع أخيه الأكبر حفزه على ممارسة الرياضة وبالتحديد لعبة رفع الأثقال.

وانضم حسام للمنتخب فى شهر 8، مضيفا: «كنت أتمرن ساعتين ونصف يوميا وخلال شهرين إتأهلت للبطولة تحت فئة 72رجال».

طموحات وأحلام

يحلم حسام أن يحقق رقما قياسيا ويرفع علم مصر في كل المحافل الدولية وأتمنى لزملائى أن يحققوا أرقاما وألقاب عدة بالاجتهاد والحماس والتدريب الشاق.

ومن جانبه قال محمد تومة المسؤول عن تدريب حسام: «قابلت حسام فى الشارع فوجدت فيه القوة والحماس مما جعلنى أتحمس وأشجعه على ممارسة الرياضة وبالتحديد لعبة رفع الأثقال وبعد تمرين شاق لمدة سنتين تقريبا إتأهل حسام لمنتخب مصر للناشئين وحصل على ذهبية أفريقيا البارالمبية».