تفاصيل صالون «التنسيقية» اليوم لمناقشة الأزمات الاقتصادية العالمية

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، صالونا نقاشيا بعنوان «التعاونيات في مصر.. الواقع والتحديات والفرص»، ويأتي ذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة المدرجة ضمن أجندة الحوار الوطني.

ويناقش صالون تنسيقية شباب الأحزاب عددًا من المحاور، أبرزها الدور الواجب على التعاونيات في أوقات الأزمات الاقتصادية العالمية، وأبرز المشكلات التي تواجه عمل هذا القطاع، إضافة إلى محور تشجيع وتنمية عمل التعاونيات.

يدير الصالون مصطفى كُريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون كل من المهندس عصام بدوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للتعاونيات، والدكتور شريف فياض عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، والنائب أكمل نجاتي أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور محمد سالم باحث في دراسات التنمية الاقتصادية والسياسات العامة.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كل التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم طرحها في الحوار الوطني.