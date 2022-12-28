العثور على جثة شاب في حديقة بمصر الجديدة.. والتحريات: جرعة مخدرات زائدة

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، على جثة شاب ملقاة في أحد الحدائق العامة بدائرة قسم الشرطة، وجرى نقلها إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة المتوفى، لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بداية بالبلاغ

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، إخطارا من شرطة النجدة، بالعثور على جثة داخل إحدى الحدائق العامة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وجرى العثور على المتعلقات الشخصية للمتوفى، وبالفحص تبين خلو الجثة من ثمه إصابات ظاهرية.

التحريات

وكشفت التحريات عدم وجود شبهه جنائية في الوفاة، مشيرة إلى أن المتوفى معروف عنه إدمانه لمخدر الهيروين، ورجحت أن سبب الوفاة تعاطي جرعة مخدرات زائدة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.