إحالة أوراق المتهم السادس في «خلية مصر الجديدة» إلى المفتي

أحالت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، أوراق المتهم السادس في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية مصر الجديدة» الإرهابية، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

هيئة المحكمة

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل، وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

الإضرار بمصالح البلاد

وانتهت تحقيقات النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية مصر الجديدة»، مع المتهمين الـ7 وأحالتهم إلى محكمة الجنايات، ووجهت لهم تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، بهدف الإضرار بمصالح البلاد القومية، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

تجميع الأسلحة والذخائر

وأضافت تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين، أنّهم أضروا بالوحدة الوطنية بين فئات الشعب المصري، واعتدوا على الحريات الشخصية للمواطنين، فضلًا عن تمويل الجماعات الإرهابية، عن طريق تجميع الأسلحة والذخائر وتوفيرها لهم، مع علمهم بأنّها تستخدم في عمليات عدائية ضد أفراد الشرطة.