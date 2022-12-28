أسعار الفراخ البيضاء في المحافظات اليوم.. الكيلو بـ43 جنيها

تشهد أسعار الفراخ البيضاء في المحافظات، استقرارًا نسبيًا وفق المعلن من بورصة الدواجن الرئيسية بسندنهور مركز بنها واتحاد منتجي الدواجن، إذ بلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 43 و44 جنيهًا، وسط إقبال متوسط من المواطنين للتداول في الأسواق.

«الوطن» تستعرض أسعار الفراخ البيضاء في المحافظات، وفق ما أعلنه بيان بورصة الدواجن، وأسعار البط بأنواعه والكتاكيت والفراخ والرومي وسعر طبق البيض بأصنافه، كما يلي:

كيلو الفراخ البيضاء من 43 إلى 44 جنيهًا.

كيلو الفراخ الساسو من 58 إلى 59 جنيهًا.

كيلو الفراخ البلدي من 59 إلى 61 جنيهًا.

كيلو الفراخ الأمهات البيضاء من 37 إلى 38 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وبلغت أسعار الكتاكيت اليوم، وفق بيان بورصة الدواجن الرئسية واتحاد منتجي الدواجن، كالتالي:

كتكوت أبيض عمر يوم من 4 إلى 4.25 جنيه.

كتكوت ساسو عمر يوم من 4 إلى 4.25 جنيه.

كتكوت بلدي عمر يوم من 4 إلى 4.50 جنيه.

كتكوت بط فرنساوي عمر يوم من 6.50 إلى 7.50 جنيه.

كتكوت بط مسكوفي عمر يوم من 15 إلى 16 جنيهًا.

كتكوت بط مولارد عمر يوم من 15 إلى 16 جنيهًا.

أسعار كيلو البط بأنواعه

وتضمنت أسعار الدواجن، سعر كيلو لحوم البط بأنواعه، كالتالي:

كيلو بط فرنساوي من 24 إلى 24.5 جنيه.

كيلو بط مسكوفي من 47 إلى 47.25 جنيه.

كيلو بط مولارد من31 إلى 32.50 جنيه.

أسعار الكتكوت الرومي بأنواعه

كتكوت رومي أسمر عمر يوم بـ17 جنيهًا.

كتكوت رومي عمر يوم 16.5 جنيه.

كتكوت رومي برونزي عمر يوم 17 جنيهًا.

كتكوت رومي بروني 500 جرام، عمر 45 يومًا بـ44.50 جنيه.

أسعار البيض اليوم

بيض أحمر طبق 30 بيضة من 84 إلى 85 جنيهًا.

بيض أبيض طبق 30 بيضة من 79 إلى 80 جنيهًا.

بيض بلدي طبق 30 بيضة من 83 إلى 84 جنيهًا.