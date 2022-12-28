بالأرقام.. تفاصيل دعم وزارة التضامن الاجتماعي لذوي الهمم

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، تقديم مختلف أنواع الدعم لذوي الهمم، مؤكدة التيسير على ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة، وتسريع إجراءات الاستجابة لطلباتهم.

إجراءات دعم ذوي الهمم

وأضافت وزارة التضامن، في بيان صحفي، اليوم، أن الوزارة حرصت على دعم ذوي الهمم من خلال عدة إجراءات من بينها الآتي:

- توفير دعم نقدي لإجمالي 1,1 مليون فرد من ذوي الإعاقة بتكلفة سنوية تبلغ 5,2 مليار جنيه سنويا.

- تخصيص منح دراسية تصرف على مرحلتين للطلبة أصحاب الإعاقات البصرية بالجامعات الحكومية 18 جامعة بقيمة إجمالية 900.000 جنيه مصري سنوياً.

- 305,900 من الأشخاص ذوي الإعاقة يستفيد من الخدمات التأهيلية بوزارة التضامن الاجتماعي في 757 هيئة تأهيلية.

- تشرف الوزارة على 78 مؤسسة إقامة داخلية، و72 مؤسسة رعاية وتأهيل خارجية، 225 مكتبا للتأهيل، و75 مركزا للعلاج الطبيعي، 25 مركزا للتأهيل المتكامل، 212 حضانة تأهيل، 60 مركزا لغويا.

- تم إصدار 950 ألف بطاقة إثبات إعاقة وخدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

التعاون مع 4500 جمعية أهلية

- يتم التعاون مع 4500 جمعية أهلية تقدم خدمات رعاية وتأهيل وتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى التأهيل المرتكز على المجتمع.

- تطوير قاعدة بيانات متكاملة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى إجراء ربط شبكي بين وزارة التضامن الاجتماعي وبين الجهات الحكومية والأهلية المعنية بخدمات الأشـخاص ذوي الإعاقة.

- 5 % من شقق الإسكان الاجتماعي مخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ووافقت وزارة الإسكان على تخصيص هذه النسبة في الدور الأرضي بالوحدات السكنية، وأيضاً تخصيص فترة محددة لهم في الحجز قبل فتحه لعموم الجماهير.

- توفير مترجمي لغة الإشارة بالجامعات الحكومية المصرية بكليات التربية النوعية بأقسـامها «تربية فنية، اقتصاد منزلية، تكنولوجيا التعليم»، دعماً للطلاب والطالبات الصم وضعاف السمع، لمساعدتهم في فهم المحتوي الدراسي واستيعابه وتيسير تواصلهم مع أعضاء هيئة التدريس وأقرانهم داخل الحرم الجامعي والمشاركة بشكل مناسب.

توفير 73,450 من الأجهزة التعويضية

وأوضحت التضامن أنه تم توفير 73,450 من الأجهزة التعويضية والأدوات المساعدة بما يشمل «كراسي متحركة، وسماعات، وعصا بيضاء، وأجهزة لاب توب ناطقة»، وذلك لمساعدتهم على الاندماج في المجتمع، وذلك بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، كما يتم دعم مصروفات الطلاب ذوي الإعاقة من غير القادرين في 19 جامعة حكومية مصرية.