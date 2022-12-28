عاجل.. السيسي لـ«القادرون باختلاف»: أنتم أصحاب مكان.. وكل الدعم لكم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ أبناء مصر القادرون باختلاف أصحاب مكان، ولا يجب أن نقول إنّ لهم مكانا، وذلك ردا على طلب «مصطفى أحمد» من القادرون باختلاف، دعم الرئيس له لمنتخب للاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.

وأضاف «مصطفى»، خلال كلمته في احتفالية «قادرون باختلاف» التي يحضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي: «أنا بطل سباحة في مركز شباب الجزيرة، وألعب ضمن الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، وبعد 6 أشهر سأشارك 5 منتخبات في بطولة العالم للاتحاد الدولي للإعاقات الذهنية في فرنسا، نحن بحاجة إلى دعمكم لرفع علم مصر عاليا خفّاقا».

وأكد الرئيس، أنّه سيتم تقديم كل الدعم للقادرون باختلاف في الإجراءات والترتيبيات، فأجابه «مصطفى»: «شكرا يا ريّس، أنا بحب حضرتك جدا، أنت شرفت مصر».

وشاركت الفنانة هاجر أحمد في الاحتفالية، حيث أعربت عن امتنانها للفرصة العظيمة التي جعلتها تقضي وقتا جميلا مع الأطفال «القادرون باختلاف»، قائلة إنّها تعلّمت منهم معنى التحدي والصبر والطاقة الإيجابية.

وقالت الطفلة «جنات»، إنّها تدرس في الصف السادس الابتدائي، وبطلة سباحة في نادي وادي دجلة، وردت عليها الفنانة هاجر أحمد، قائلة: «هؤلاء الأبطال مجتهدون للغاية، وطوال البروفات كانوا مجتهدين أكثر منها ومن أي شخص».