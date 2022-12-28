أمل مبدى: قدرات ذوي الهمم لم تظهر فجأة لكن نظرة المجتمع تجاههم تغيرت

قالت المهندسة أمل مبدى رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، إن «لينا مكان»، هو شعار احتفالية اليوم، كما أنه حقيقة يعيشها كل مختلف في مصر.

وأضافت مبدى خلال كلمتها ضمن فعاليات النسخة الرابعة من «قادرون باختلاف»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «هل أصبح فجأة لقادرون باختلاف قدرات وإمكانيات نراها ونقدرها؟ لا ورب العباد، بل نحن من تغيرنا، اختلفت نظرة المجتمع لهم اختلافا جذريا».

وتابعت: «في ديسمبر 1963م كان المصطلح الدارج مع الأسف في بلدنا هو أصحاب العاهات، ليس فقط رداءة المسمى، ولكن ما يترتب عليه من تعامل المجتمع معهم، قادرون باختلاف ليس فقط تطور إنساني في الاسم والمسمى لكنه تطور أخلاقي واجتماعي لك الفضل فيه أولا وأخيرا فخامة الرئيس».

وأوضحت: «لولا إيمان الرئيس السيسي ودعمه لنا لما وصلنا إلى أن نؤكد اليوم أن لينا مكان، إني محملة اليوم للرئيس برسالة شكر وعرفان وتقدير من أمهات القادرون باختلاف».

وقرأت مبدى كلمات كتبتها إحدى أمهات «قادرون باختلاف»: «أنا الأم اللي حلمت أحلام كتيرة ميقبلهاش العقل بس قلبها كان دليلها في أحلامها، أنا الأم اللي كانت دموعها بتنافس المطر مع كل إحباط وتمسح دموعها وتقول هحاول تاني، أنا الأم اللي سهرت ليالي تحسبها وتفكر وتدعي وتصلي، أنا الأم اللي ساندت وقوت وحاربت واتقالها 100 مرة أسفين مفيش لابنك واللي زيه مكان معانا وردت مش مهم وقالت مكانه في قلبه كفاية، أنا الأم اللي اتقالها مش هيقدر وقالت لأ هيقدر والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أنا الأم اللي مبطلتش ثقة في الله وفي ابنها وفي ربها، جالي رئيس شاور على ابنه واخواته وقال دول القادرون باختلاف والنهاردة في حياتي بطل، حقا إن سألوك عن الصبر، فابحثوا عنه في قلوب القادرون باختلاف».