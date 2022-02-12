أمل مبدى عن عرض مسرحية «كنز الدنيا»: «فخورة إنهم ولادي» (فيديو)

أعربت المهندسة أمل مبدي، رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، عن سعادتها بعرض مسرحية «كنز الدنيا»، الذي يضم مواهب «قادرون باختلاف»، قائلة: «فخورة إنهم ولادي واشتركوا في قادرون باختلاف 1 و2 و3، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وأشرف على إعدادها وتدريبهم».

من هنا بداية فكرة المسرحية

وأضافت «مبدى»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «الفنان أشرف عبدالباقي شارك معنا في قادرون باختلاف 3، ومازحه الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكثر من مناسبة، عندما قال له أكثر من شخص يتمنون المشاركة في أعمال فنية، ومن هنا كانت بداية فكرة المسرحية».

سبب نجاح «كنز الدنيا»

وتابعت رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية: «السبب الأول في نجاح المسرحية هو إيمان الأهالي بأبنائهم، ولو أكن قادرة على العمل بشكل جيد لولاهم، وأحمد الله على أنه اختصني بهذا الفضل».

وأردفت أمل مبدى: «أحاول القيام بعمل جيد، لكن الأهم هو وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي وتسليط الضوء على هذه الفئة واهتمامه بها، وحضر المسرحية عدد من الوزراء والإعلاميين والصحفيين»، مشيرة إلى إلى أن الأهالي وشباب قادرون باختلاف كانوا فرحين للغاية بعرض المسرحية، كما أنهم أصبحوا جزءًا هاما من الأحداث التي تشهدها الدولة المصرية في كل محافظاتها.

التكنولوجيا والأطراف الصناعية

وأوضحت أن استخدام التكنولوجيا والعلم الحديث وتدريب الكوادر على تركيب الأطراف الصناعية، أمر مهم لدمج ذوي الإعاقة وجعلهم يقومون بواجبهم ودورهم تجاه بلدهم.

وأكدت رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للإعاقة الذهنية، أن الإعاقة الحركية تُمثل عبئًا كبيرًا على أصحابها وعلى أسرهم أيضًا، كما أن مصر كانت من أكثر الدول في العالم التي شهدت حوادث طرق تسببت بشكل رئيسي في هذا النوع من الإعاقات؟