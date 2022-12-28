ضبط 31 طن بلاستيك مجهول المصدر داخل مصنع في بلبيس بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، 31 طن بلاستيك مجهول المصدر داخل مصنع في بلبيس.

التصدي لظاهرة الغش التجاري

وتفصيلًا، وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على المصانع والمحال التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتصدي بكل حزم لظاهرة الغش التجاري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ضبط 31 طن بلاستيك مجهول المصدر

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ ، شنت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة ومفتشي الإدارة، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين، ضبط مصنع لتعبئة دهانات ومعجون بلاستيك ببلبيس، وتم تحرير محضر جنحة رقم 25581 جنح مركز شرطة بلبيس، لحيازته 31 طن مستلزمات معجون ودهانات بلاستيك مجهولة المصدر وبدون بيانات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.