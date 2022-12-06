«التموين» تضبط طني أرز منتهي الصلاحية في حملة مكبرة بسوهاج

أعلن المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، أنه تم تدشين حملات تموينية مُكبرة على جميع مراكز المحافظة، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج، لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار، وضبط أي مخالفات للوائح والقوانين، ورصد شكاوى من المواطنين.

ضبط 2 طن أرز منتهي الصلاحية

وأوضح وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أنّ تلك الحملات أسفرت عن ضبط 2 طن و120 كيلو أرز، مُنتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي.

إخطار مديرية أمن سوهاج

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بتمكن ضباط الإدارة من ضبط 2 طن و120 كيلو أرز، مُنتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي.

وأكد وكيل تموين سوهاج، أنّه تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.