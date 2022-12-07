«التموين» تضبط مصنع حلاوة طحينية يستخدم منتجات مجهولة المصدر بالبدرشين

تمكنت حملة تموينية شنتها مديرية التموين بالجيزة، من ضبط مصنع لإنتاج الحلاوة الطحينية بمنطقة البدرشين، يستخدم منتجات مجهولة المصدر ودون فواتير، إذ صادرت الحملة عينات من المنتج والمواد المستخدمة، مع إبلاغ النيابة العامة.

إنتاج حلاوة طحينية من منتجات مجهولة المصدر

جاءت حملة مديرية التموين، برئاسة هالة غريب وكيل مديرية التموين بالجيزة، التي كشفت بالتفتيش والفحص الظاهرى للمنتج، ومستندات التشغيل للمصنع الكائن بمنطقة البدرشين، وجود عدة مخالفات، منها مخالفة للاشتراطات الصحية للمصنع، فضلا عن استخدام منتجات بدون فواتير، بالإضافة إلى أن الملح المستخدم في المصنع مجهول المصدر.

وقررت الحملة التموينية، سحب عينات من الملح والمنتج النهائى للحلاوة الطحينية، للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، عن طريق مفتش الأغذية لعرضها على معامل الصحة.

كما تم التحفظ على بعض من خامات التصنيع وتحرير محضر جنح البدرشين بالمخالفات الواردة بالمحضر لحين صدور قرار النيابة المختصة فى هذا الشأن.

تكثيف الحملات التموينية على مستوى المحافظات

فيما تكثف المديريات التموينية على مستوى المحافظات، من حملاتها التفتيشية على الأسواق ومصانع المواد الغذائية للتأكد من مطابقة المواد المستخدمة في التصنيع للمواصفات والإشتراطات الصحية لإنتاج منتج صالح للاستخدام الآدمي، وفقا لتعليمات الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية للمديريات بتكثيف الرقابة على الأسواق، من أجل ضبط المخالفين، فضلا عن تشديدات بتكثيف الرقابة على المخابز البلدية لمنع تهريب الدقيق البلدي المدعم المستخدم في إنتاج رغيف العيش البلدي.