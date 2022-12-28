خطة موسعة لتمهيد ورصف شوارع كفر الشيخ بـ«الإنترلوك»

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، في بيان اليوم، أنه يجري حاليًا داخل عدد من مدن المحافظة، أعمال تمهيد ورصف الطرق بطبقة الأسفلت، بالإضافة للرصف بالإنترلوك، وذلك ضمن خطة المحافظة خلال عام 2022.

رصف شوارع الحامول بالإنترلوك

ووجه محافظ كفر الشيخ، عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، برصف شارع مدرسة الحامول بالإنترلوك وتعظيم دور مشاركة المجتمع المدني، بهدف تعظيم دور مشاركة المجتمع المدني في الارتقاء بمستوى الخدمات والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع، تحت إشراف الإدارة الهندسية مع الالتزام بالمواصفات الهندسية والفنية لأعمال الرصف بالإنترلوك بمجلس مدينة الحامول.

رفع كفاءة الطرق بمركز الرياض

كما وجه محافظ كفر الشيخ، جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، برفع كفاءة الطرق بالرياض، وبطريق الرياض الحامول، ومتابعة العمل برصف طريق المشروع، كما تابع أعمال تمهيد عددا من الطرق، ورفع آثار الأمطار منها.

وفي السياق ذاته، وجه «نورالدين»، اللواء مهندس أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، برصف باقي الشوارع تباعًا ضمن الخطة التي يجري تنفيذها بعدد من مناطق مدينة بلطيم، وذلك بعد الانتهاء من إحلال وتجديد شبكات المرافق بها، مؤكدًا استمرار خطة الرصف بالمدينة تباعًا.

وتابع فادي شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، لتوجهات محافظ كفر الشيخ، عملية مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية بقرية شباس عمير، والطريق العام ورفع مخلفات القمامة بشوارع القرية والمداخل والمخارج الرئيسية.

يذكر أن عدد من الشوارع والأحياء، شهدت الرصف بالإنترلوك بمدن ومراكز المحافظة، ومنها حي ميت علوان، وعدد من الأحياء بمدينة دسوق، وحول محيط ميدان العارف بالله إبراهيم الدسوقي، وعدد من شوارع مدينة فوة، وعدد من الشوارع بمدينة سيدي غازي، وما زال العمل مستمرًا.