أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، خطوات الاستعلام عن آخر مدة تأمينية من موقع التأمينات، وذلك في إطار الخدمات الإلكترونية التى أطلقتها للتسهيل على المواطنين.

كيفية الاستعلام عن آخر مدة تأمينية

وأشارت «التأمينات» على الموقع الرسمى لها، إلى أنه يجرى الاستعلام عن آخر مدة تأمينية من موقع التأمينات، كالتالي:

- الدخول على موقع هيئة التأمينات من خلال هذا الرابط .

- يطلب منك تسجيل الدخول من خلال الرقم القومى وكلمة المرور.

- فى حالة إذا كنت غير مشترك يتم الاشتراك وتسجيل الاسم الأول، اسم الأب، اسم الجد، اسم العائلة ، الاسم الأول للأم باللغة العربية، تسجيل الرقم القومي، تسجيل الرقم التأميني.

- يتم تسجيل العنوان، البلد، رقم الموبايل.

- يتم تسجيل البريد الإلكتروني، وإعادة إدخاله مرة أخرى.

- إدخال كلمة مرور .

- إعادة ادخال كلمة مرور.

- الضغط على «أنا لست روبوت».

- الضغط على تسجيل، وبعدها يمكن الاستعلام عن آخر مدة تأمينية من موقع التأمينات .

الخدمات التى يمكن الاستعلام عنها الكترونيا

ولفتت «التأمينات» إلى أن الخدمات التى يمكن الاستعلام عنها إلكترونيا، هي: «الاستعلام عن رصيد حساب سيارة، الاستعلام عن بيانات (مركبة أو أكثر) للمالك، الاستعلام عن رصيد حساب (مركبة أو أكثر للمالك)، الاستعلام عن بيانات رخصة مركبة، الاستعلام عن رصيد حساب سيارة، الاستعلام عن الرقم التأمينية، الاستعلام عن آخر مدة تأمينية، الاستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الاجتماعي، الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف».