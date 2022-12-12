«س وج» حول كيفية اشتراك العاملين المصريين بالخارج بمنظومة التأمينات

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن قانون التأمينات ​الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 ترك حرية خضوع المصريين العاملين بالخارج أو العاملين بالمنظمات الدولية داخل مصر لمنظومة التأمينات الإجتماعية.

وترصد «الوطن» في إطار دورها الخدمي كل الأسئلة المتعلقة بمنظومة التأمينات، والتي أوضحتها هيئة التأمينات على موقعها الرسمي كالتالي:

كيف يشترك المواطن المصري الذي يعمل خارج البلاد بمنظومة التأمينات؟

- يقدم طلب اشتراك مؤمن عليه.

- يقدم صورة شهادة الميلاد المميكنة.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- يقدم صحيفة البيانات الأساسية، في حالة وجود مدد سابقة.

- يقدم بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى إستحقاقه معاش آخر.

- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الإشتراك أو صورة منه.

هل هناك مستندات مطلوبة لإثبات بدء العمل أو النشاط؟

- صورة موثقة من عقد العمل في الخارج.

- صورة من جواز السفر على أن يكون سارياً.

- صورة من عقد العمل بالهيئة أو المنظمة الدولية او السفارة الأجنبية.

- صورة من عقد العمل على السفن الأجنبية وصورة جواز السفر البحري ساري المفعول.

- يقوم مكتب تأمينات مصر للتأمين علي العاملين المصريين بالخارج بفتح اشتراك للعامل وتسجيله علي قاعدة معلومات الحاسب الآلي بالهيئة .

- تقوم الهيئة بحفظ أصول المستندات والنماذج والاستمارات المشار إليها ألكترونياً بالأرشيف الإلكتروني.

هل هناك مزايا يكتسبها العاملون المصريون بالخارج بعد الخضوع لقانون التأمينات الموحد؟

- جواز اشتراك تلك الفئة بنظام المعاش الإضافي.

- تخفيض نسبة الاشتراك من 22.5% إلى 21% من قيمة فئة دخل الاشتراك.

- تخفيض المدة الموجبة لاستحقاق المعاش في حالة بلوغ سن الشيخوخة إلى 10 سنوات «120 شهراً» بدلاً 180 شهراً حتى 31 ديسمبر 2024.

- تخفيض المدة الموجبة لاستحقاق حال العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من نهاية الاشتراك إلى 120 شهراً بدلاً من 240 شهراً.