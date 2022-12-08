متى يتم رفع سن المعاش إلى 65 عاما؟.. التأمينات تجيب

يتساءل الكثيرون عن رفع سن المعاش، للمؤمن عليهم، لتؤكد التأمينات الاجتماعية، أن القانون، نص على رفع سن المعاش تدريجيًا، وفقا لنص المادة 41 بالأحكام العامة بقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019: «يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص قرارا بتوحيد سن الشيخوخة تدريجيًا ليكون في الـ65 اعتبارًا من أول يوليو 2040».

تفاصيل رفع سن المعاش

وأشارت الهيئة القومية للتأمينات، إلى أن رفع سن المعاش، سوف يؤدى إلى تخفيض نسب الاشتراكات وزيادة معدل الاحتياطي إلى 15.5 ضعف النفقات السنوية في 2080 ويؤدي إلى عدم وجود عجز في التدفقات النقدية، لافتا إلى أنه سيتم رفع سن المعاش كالتالي:

في 1 يوليو 2032، سيتم رفع سن المعاش إلى 61 سنة.

في 1 يوليو 2034، سيتمّ رفع سن المعاش إلى 62 سنة.

في 1يوليو 2036، سيتمّ رفع سن المعاش إلى 63 سنة.

في 1يوليو 2038، سيتم رفع سن المعاش إلى 64 سنة.

في 1 يوليو 2040، سيتم رفع سن المعاش إلى 65 سنة.

ووفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، فإن مواليد سنة 1971 هم آخر من سيخرجون على المعاش في سن 60 عامًا، أما مواليد عام 72 و 73 سيخرجون على المعاش على سن 61 عامًا أي عام 2032.

رفع سن المعاش في القانون

وأضافت التأمينات الاجتماعية على الموقع الرسمى لها، أن القانون حدد نسب اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمختلف فئات المؤمن عليهم «أصحاب الأعمال، عاملين لدى الغير، العاملين المصريين بالخارج» وخفض نسب اشتراكات التأمين الاجتماعى وعلى الأخص بالنسبة للعمالة غير المنتظمة بإعفائهم من حصة صاحب العمل.