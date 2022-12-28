السيسي عن أمنيته في العام الجديد: «نفسي أحقق لشعبي كل اللي نفسه فيه»

وجهت فرح حسن محمد الكومي لاعبة تنس طاولة وراقصة فنون شعبية وشاعرة من ذوي الهمم، سؤالًا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي حول أمنيته في العام الجديد، خلال فقرة «أسأل الرئيس» باحتفالية «قادرون باختلاف» المقامة تحت شعار «لينا مكان» بقاعة مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

الرئيس لفتاة من ذوي الهمم: ليس لدي أمنية شخصية.. ادعيلنا يا فرح

وردّ الرئيس السيسي قائلًا: «عاوزكو تسألوني أسئلة سهلة، اللي في مكاني ده ما يتمناش، غير كل خير لبلده علشان يقدر يلبي لشعبه ويحقق ليهم كل اللي نفسهم فيه، ولو كان عليا مبقاش عندي أمنية شخصية، بقى كل همي ربنا يعيني ويوفقني وأقدر أيسر الحال، ادعيلنا يا فرح».