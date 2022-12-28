السيسي يحتضن أحد ذوي الهمم.. والشاب يبكي: «أنا النهاردة ملكت الدنيا»

احتضن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أحد الشباب من ذوي الهمم، وذلك خلال فعاليات النسخة الرابعة من «قادرون باختلاف» المقامة تحت شعار «لينا مكان»، بقاعة مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع.

الشاب بعد احتضان الرئيس له: «ربنا معاك يا ريس»

وقال الشاب باكيًا للرئيس السيسي: «أبويا وأمي ناس بسيطة، أنا أول مرة أحس الإحساس ده، أنا النهاردة ملكت الدنيا كلها، تحيا مصر، تحيا مصر، مصر حلوة، إحنا حلوين، وربنا معانا وربنا معاك يا ريس».