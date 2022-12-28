من هي الطفلة الإماراتية مريم حمدان؟.. رحب بها السيسي في «قادرون باختلاف»

«لينا مكان».. شعار رفعته النسخة الرابعة من احتفالية «قادرون باختلاف»، التي يحضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، بمشاركة مصرية وعربية للأطفال القادرون باختلاف، تلبية لرغبة طفلة في النسخة الماضية في عام 2021، بمشاركة أقرانها القادرون باختلاف في النسخة الرابعة من الاحتفالية.

مريم: أحلم بأن أكون سفيرة لبلادي في المستقبل

الطفلة الإماراتية مريم حمدان من القادرون باختلاف، وإحدى المشاركات في احتفالية اليوم، وبدأت مشاركتها بتعريف نفسها أمام الرئيس السيسي والحضور، قائلة: «عمري 11 عاما، أحلم بأن أكون سفيرة لبلادي الإمارات في المستقبل».

قدّمت الطفلة مريم الشكر للرئيس السيسي، على دعمه الدائم والمستمر للقادرون باختلاف، وعلى الدعوة التي تلقّتها للمشاركة في النسخة الرابعة من الاحتفالية، هي وأقرانها من مصر والدول العربية، حيث تشارك «مريم» في الحفل، في إطار الشراكة ودعم العلاقات بين مصر والإمارات، ضمن مشاركة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في الاحتفالية.

مشاركة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في «قادرون باختلاف»

الرئيس عبدالفتاح السيسي، رحب بالطفلة «مريم» من أصحاب الهمم من الإمارات، قائلا: «أهلا وسهلا بكِ وبأهل الإمارات المشاركين في الحفل، نحن نحبكم كثيرا».

والد مريم: فخور بتمثيل بلادي ووجود ابنتي مريم في حفل قادرون باختلاف

ويشارك من الإمارات وفدا من ذوي القدرات، الذين أعربوا عن بالغ سعادتهم بوجودهم والمشاركة في الاحتفالية وفخرهم بتمثيل الإمارات، من خلال المشاركة في المجالات المختلفة وإثبات أنّ أصحاب الهمم قادرون على الإبداع في كل المجالات.

بدوره، قال حمدان سميدع، والد «الطفلة مريم»، التي تم دمجها عن طريق المؤسسة: «لي الفخر أن أمثل بلادي الإمارات، ولي الشرف بوجود ابنتي مريم في حفل قادرون باختلاف»، متمنيّا أن تكون هناك مشاركات خارجية لأبنائنا في كل البلاد، وتنظيم برامج متكاملة لهم ليتمكن كل منهم من استعراض مهارته وإظهار قدراته أمام العالم».