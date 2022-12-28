السيسي لطفلة من ذوي الهمم غلبها النوم على المنصة: «صباح النور على البنور»

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي الإعلامي إبراهيم فايق، مقدم فقرة «اسأل الرئيس»، خلال احتفالية «قادرون باختلاف»، المقامة تحت شعار «لينا مكان» بقاعة مركز المنارة للمؤتمرات في التجمع الخامس، بترك إحدى الفتيات القادرات باختلاف وعدم إزعاجها بعد أن غالبها النوم على المنصة «بنتنا اللي نامت دي سيبها.. أيوا سيبها يا سيدي هي مع ربنا بقى».

السيسي لـ إبراهيم فايق: «ممكن استنى وأقعد ساعة»

ليردّ إبراهيم فايق قائلًا: «هي مستنية حضرتك بقالها كتير جدًا، وأنا واقف في موقف صعب، هي نفسها تتكلم مع حضرتك»، ليردّ الرئيس: «ممكن استنى وأقعد ساعة»، لتردّ الطفلة تالية محمد علي إبراهيم فايق فور بدء حديثه معها، ليمازحها الرئيس: «إنتي صاحية يا تالية بقى، إزيك يا حلوة»، لتقول الطفلة: صباح الخير يا ريس، ويرد عليها قائلًا: «صباح النور على البنور».