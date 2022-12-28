السيسي متحدثا عن أحفاده: أتناول الغداء معهم كل جمعة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّه يرى أحفاده كل يوم جمعة بعد الصلاة، حيث تكون الفرصة متاحة ليتناول الغداء معهم ويتحدّث إليهم ويراهم، وذلك ردا على سؤال من الطفلة «تاليا محمد عبدالمنعم»، من القادرون باختلاف، في احتفالية قادرون باختلاف التي يستضيفها مركز المنارة للمؤتمرات في التجمع الخامس، حيث قالت «حضرتك عندك أحفاد؟، وازاي بتقعد معاهم رغم إن حضرتك على طول مشغول».

وغنّت الطفلة تاليا، أمام الرئيس السيسي، أغنية للفنانة اللبفيروز، فقال لها الرئيس: «صوتك جميل»، لترد تاليا عليه: «أنا بحبك يا ريّس وربنا يوفقك وعاوزة أتصور مع حضرتك»، ليرد الرئيس «أنا بحبكم كلكم، وهطلع أتصور معاكم بعد ما نخلص».