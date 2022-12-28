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«الوزراء»: مصر تتقدم 34 مركزا في مؤشر التنمية البريدية لعام 2022

كتب:

محمد مجدي
01:52 م | الأربعاء 28 ديسمبر 2022
أسامة الجوهري رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

أسامة الجوهري رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إنفوجرافيك جديدًا يتناول مصر في مؤشر التنمية البريدية لعام 2022، إذ قفزت 34 مركزًا في المؤشر خلال 2022 لتأتي بذلك في المرتبة الـ 57 من بين 172 دولة، وذلك مقارنة بالمرتبة الـ 91 من بين 168 دولة في 2021.

وبحسب مركز معلومات الوزراء، جاءت مصر في المرتبة الثانية عربيًّا وإفريقيًّا في مؤشر التنمية البريدية خلال 2022، وعلى مستوى المؤشرات الفرعية حققت مصر مراكز متقدمة خلال 2022، وجاءت في المرتبة الـ 48 بمؤشر الموثوقية والمرتبة الـ 59 في مؤشر الوصول، والمرتبة الـ 35 في مؤشر الملاءمة.

وذكر أن مؤشر التنمية البريدية عبارة عن مؤشر متكامل يلقي الضوء على التطور البريدي في 172 دولة بجانب تحديد كفاءة مشغلي البريد في العالم، إضافة إلى كيفية تعزيز التنمية البريدية وزيادة كفاءة البنية التحتية البريدية، وذلك من خلال 4 مؤشرات فرعية.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.