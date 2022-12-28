السيسي يدعو الفنانين وذوي الهمم للمشاركة في افتتاح مدينة الثقافة بالعاصمة الإدارية

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالفقرات الفنية التي قدمها الفنانين والأطفال والشباب من ذوي الهمم، خلال احتفالية «قادرون باختلاف» قائلًا: «أشكركم جميعًا، قدمتم عروضا جميلة، وأدخلتم البهجة علينا كلنا وعلى كل المشاهدين في مصر وخارجها، مبسوطين بالتابلوه الفني الجميل والأصوات الجميلة، هو ده المثل اللي بنقدمه للناس».

السيسي يشكر نجوم العروض الفنية لـ«قادرون باختلاف»

ووجه الرئيس الشكر للفنانين المشاركين بالعروض الفنية، قائلا: «أتوجه بالتحية للفنان محمود حميدة والفنانة هنا الزاهد والفنان حسين الجسمي وكل اللي قدم الفقرة الجميلة».

وتابع رئيس الجمهورية: «إحنا عاملين في العاصمة مدينة الثقافة والفنون فيها قاعة جميلة لم ُتفتتح بعد، وأتصور إننا المفروض ما ندخلش فيها إلا بيكم، وإن شاء الله الاحتفال ده تفرجوا الدنيا كلها على جمال الفن في مصر».