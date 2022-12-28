الرئيس السيسي: أدعو الله يوميا بدعاء سيدنا يوسف

وجّه عاصم محمد، صاحب الـ15 عاما، بطل السباحة في نادي الزمالك، الذي لديه موهبة في الغناء والتمثيل وعزف الكمان والإنشاد الديني ويحفظ القرآن الكريم، تساؤلا للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فقرة اسأل الرئيس ضمن احتفالية «قادرون باختلاف»، المقامة تحت شعار «لينا مكان» بقاعة مركز المنارة للمؤتمرات في التجمع الخامس، قائلا: «إيه الدعاء اللي حضرتك بتدعيه كل يوم؟».

ورد الرئيس السيسي: «أنا بدعي كتير، وبقول ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ده دعاء سيدنا يوسف».

وسأل الرئيس، عاصم: «الآية التي أدعو بها وردت في أي سورة؟»، ليجيب: «سورة الأنفال الجزء العاشر، ورقم الصفحة 185، والآية 63».