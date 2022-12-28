عاجل.. السيسي يهنئ «القادرون باختلاف» بالعام الجديد: نستلهم منكم الطاقة الإيجابية

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري والنشء والشباب، خاصة القادرون باختلاف منهم، بحلول العام الجديد، مع أمنياته الصادقة بأن ينعم الله عز وجل على مصر وشعبها بالخير والنماء الدائمين.

وأضاف السيسي، خلال كلمته ضمن فعاليات النسخة الرابعة من احتفالية قادرون باختلاف: «أنتظر هذه المناسبة عاما بعد عام كي أشارك معكم في هذا التقليد السنوي، نستلهم منكم الطاقة الإيجابية والإرادة القوية وروح التحدي ومشاعر الفخر والاعتزاز فخرا بهذا الوطن، الذي أصبح حريصا على تكريم أبناءه من ذوي الهمم، وأرى فيهم النبتة الصالحة التي نزرعها ونحصد من ورائها خيرا كثيرا لنا جميعا وللأجيال المقبلة بإذن الله».

وتابع الرئيس: «أعتز بكم أبنائي وبناتي ذوي الهمم كونكم أصبحتم تمثلون أهم آليات بناء هذا الوطن، أقدر جهودكم وإنجازاتكم ونرى في إسهاماتكم في شتى المجالات أيادٍ بيضاء يزداد عمق أثرها وتأثيرها يوما بعد يوم في سعينا نحو بناء دولتنا العصرية الحديثة، ونحافظ بكم ومعكم على هويتنا المصرية الوطنية الأصيلة».