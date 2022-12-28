حزب التجمع: الرئيس السيسي أحدث نقلة نوعية في ملف ذوي الهمم

قال المهندس محمد فرج، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، إن اهتمام الدولة والرئيس السيسي بذوي الهمم، أحدث نقلة نوعية في نظرة المواطن العادي، والفئات والأجهزة والهيئات المختلفة في مصر لهذه الفئة، بداية من تغيير الاسم «ذوي الهمم وقادرون باختلاف»، مشيرا إلى أن كلها تعبيرات جيدة تبث الاحترام لهؤلاء الأطفال والشباب، وبالتالي تغيرت النظرة لهم خاصة في عملية دمجهم مجتمعيًا بأساليب مختلفة، دفع الأجهزة المختلفة من التربية والتعليم والشباب والتضامن الاجتماعي والجامعات لتنفيذ برامج ومبادرات جديدة بشكل دوري لمساعدتهم على الدمج.

نقلة نوعية أصبحت متواجدة في الوعي الجمعي

وأضاف «فرج» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذه النقلة النوعية أصبحت متواجدة في الوعي الجمعي والاجتماعي للمواطنين، وبالتالي أصبح هناك شعورا ليس بهم فقط، بل ولأهاليهم أيضًا باعتبارهم أصحاب الفضل الأول في الاهتمام بذوي الهمم، لافتا إلى أن «قادرون باختلاف» خلق حالة من المشاعر الجميلة تجاه أطفال وشباب ذوي الهمم، برؤيتهم في حالة جيدة يغنون ويقدمون الفعالية وعروضها، ما يؤكد على نجاح دمجهم في المجتمع، ونجاح هذه النقلة النوعية، التي تعتبر فخر لمصر في الداخل والخارج.

فرج: فعاليات «قادرون باختلاف» اليوم شهدت مبادرات في إطار جديد

وأشار الأمين العام المساعد لحزب التجمع، إلى أن فعاليات «قادرون باختلاف» اليوم، شهدت إضافات هامة بوضع هذه القضية في مسار جديد ذات طابع إنساني بعد نجاح عملية دمجهم، والتي قد تبدو بسيطة ولكنها في العمق، مثل مبادرة «أحسن صاحب»؛ إذ تضع هذه المبادرات في إطار جديد من الحقوق إلى المبادرات الإنسانية العادية بين الجميع وإعلاء أفكار الصداقة والأخوة، وأن يصبح «قادرون باختلاف» هم الذين يساعدون الشباب العاديين.

وجمعت مشاعر صادقة الرئيس عبدالفتاح السيسي بذوي الهمم خلال النسخة الرابعة لفعاليات قادرون باختلاف، المقامة حاليا للاستماع لأحلامهم وتكريم المتفوقين منهم في مختلف المجالات.