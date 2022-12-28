هل يفصل العداد مسبق الدفع التيار فجأة عن المستهلك؟.. جهاز تنظيم الكهرباء يرد

كشف جهاز تنظيم الكهرباء، عن وجود بعض المفاهيم الخاطئة لدى بعض المستهلكين، ومن بنيها الاعتقاد بأن العداد مسبق الدفع يفصل التيار فجأة عن المستخدم ودون أي إنذار مسبقة بعد نفاذ الرصيد بالعداد.

وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، أن هذا الكلام أمر غير صحيح وغير دقيق تمامًا، موضحًا أن العداد مسبق الدفع به لمبة إنذار تضئ باللون الأحمر عند اقتراب من نفاذ الرصيد، علاوة على أنه مبرمج على عدم فصل التيار الكهربائي في الإجازات والعطلات الرسمية.

ويعطي العداد مهلة للمستهلك لشحنه في بعض الظروف والعطلات الرسمية، إذ أن منافذ شحن العداد مسبق الدفع أصبحت منتشرة فى كل مكان بأنحاء الجمهورية، ويمكن شحن الرصيد في أي وقت ومن أي مكان.

مميزات عدادات الكهرباء مسبق الدفع

- يعمل على ترشيد الطاقة.

- القضاء على قراءة الفواتير الخاطئة، حيث يقضى ذلك العداد على مشاكل القراءات الخاطئة مع المستهلكين.

- يمك شحن الكارت فى أى وقت من مراكز الشحن المخصصة قبل الموعد المحدد لدفع حتى لا يتم نفاذ الرصيد ويكون الشخص في أمان ولا يشغل باله بشئ.

- تتم محاسبة المشترك طبقا للاستهلاك الفعلى.

- يتمتع المستهلك بنفس أسعار الشرائح.

تتميز غرف تلك العدادات بجودة عالية.