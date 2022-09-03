«الكهرباء»: العداد الكودي مسبوق الدفع يضبط قيم الاستهلاك الحقيقية

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، إن التحول من نظام الممارسة للعداد الكودي أو مسبوق الدفع جاء بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك بهدف ضبط قيم الاستهلاك، نظرا لأن الممارسة تكون قيمة تقديرية طبقا للأحمال المتوقعة، فقد تكون أكبر أو أقل من الاستهلاك الحقيقي، لذا جرى التحول من نظام الممارسة للعداد الكودي إلى أن يتم تقنين الوحدة السكنية.

العداد الكودي لا يقنن وضع الوحدة السكنية

وأضاف «حمزة»، خلال اتصال هاتفي بنشرة أخبار «dmc»، ويقدمها الإعلامي هيثم سعودي، أن العداد الكودي لا يقنن وضع الوحدة السكنية أو يمنع الإجراءات الخاصة بالمخالفات، ولكن في إطار توجه الحكومة للمصالحات والتحول من نظام الممارسة للعداد الكودي هي إجراءات تسهل للمواطنين تقنين وضعهم.

فوائد التحول من نظام الممارسة للعداد الكودي

ولفت إلى أن هناك العديد من الفوائد للتحول من نظام الممارسة للعداد الكودي، أهمها عدم تعرض صاحبها للمحاضر الخاصة بسرقة التيار الكهربي، وطريقة الحساب بشكل دقيق، كما يحق له عند تعرض العداد لأي عطل أو مشكلة الاتصال بشركة الكهرباء لإجراء صيانة وفحص للشكوى وسبب العطل.

وتابع: «كل الإجراءات القانونية المطلوبة للعداد تكون قد تمت، لكن يتبقى تقنين وضع الوحدة السكنية، فيتحول حينها العداد من كودي أو رقم إلى اسم الشخص، وبالتالي انتهى من إجراءات كثيرة جدا في إطار تركيب العداد، وهذه لها إجراءات واشتراطات معينة تتوافق مع الاشتراطات التي تضعها الدولة لتفنين وضع الوحدة السكنية».