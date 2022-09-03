رئيس التحرير

أحمد الخطيب

«الكهرباء»: العداد الكودي مسبوق الدفع يضبط قيم الاستهلاك الحقيقية

كتب:

محمد عزالدين
02:36 م | السبت 03 سبتمبر 2022
العداد الكودي - أرشيفية

العداد الكودي - أرشيفية

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، إن التحول من نظام الممارسة للعداد الكودي أو مسبوق الدفع جاء بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك بهدف ضبط قيم الاستهلاك، نظرا لأن الممارسة تكون قيمة تقديرية طبقا للأحمال المتوقعة، فقد تكون أكبر أو أقل من الاستهلاك الحقيقي، لذا جرى التحول من نظام الممارسة للعداد الكودي إلى أن يتم تقنين الوحدة السكنية.

العداد الكودي لا يقنن وضع الوحدة السكنية

وأضاف «حمزة»، خلال اتصال هاتفي بنشرة أخبار «dmc»، ويقدمها الإعلامي هيثم سعودي، أن العداد الكودي لا يقنن وضع الوحدة السكنية أو يمنع الإجراءات الخاصة بالمخالفات، ولكن في إطار توجه الحكومة للمصالحات والتحول من نظام الممارسة للعداد الكودي هي إجراءات تسهل للمواطنين تقنين وضعهم.

فوائد التحول من نظام الممارسة للعداد الكودي

ولفت إلى أن هناك العديد من الفوائد للتحول من نظام الممارسة للعداد الكودي، أهمها عدم تعرض صاحبها للمحاضر الخاصة بسرقة التيار الكهربي، وطريقة الحساب بشكل دقيق، كما يحق له عند تعرض العداد لأي عطل أو مشكلة الاتصال بشركة الكهرباء لإجراء صيانة وفحص للشكوى وسبب العطل.

وتابع: «كل الإجراءات القانونية المطلوبة للعداد تكون قد تمت، لكن يتبقى تقنين وضع الوحدة السكنية، فيتحول حينها العداد من كودي أو رقم إلى اسم الشخص، وبالتالي انتهى من إجراءات كثيرة جدا في إطار تركيب العداد، وهذه لها إجراءات واشتراطات معينة تتوافق مع الاشتراطات التي تضعها الدولة لتفنين وضع الوحدة السكنية».

اقرأ المزيد:

«تنظيم الكهرباء»: ضبط التاريخ والوقت في العداد الكودي يحميك من زيادة الاستهلاك

الكهرباء تزف بشرى سارة للمواطنين: تقسيط العداد الكودي على 24 شهرا

الفرق بين العداد الذكي ونظيره الكودي.. أحدهما يخفض فاتورة الكهرباء

خطوات التقديم على العداد الكودي إلكترونيا.. وأنت قاعد في بيتك

هل يحمل العداد الكودي اسم صاحب الوحدة المتعاقد عليها؟

«الكهرباء»: العداد الكودي برقم وليس باسم الشخص لحين تقنين وضع وحدته
بقلم محمد عزالدين