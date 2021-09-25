أفضل الأوقات لشحن رصيد العداد مسبوق الدفع «أبو كارت»

الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد عامة، ومصر خاصة، تستدعي أن يتجه الجميع للتقليل من النفقات اليومية العامة والخاصة، والترشيد في استخدام الأجهزة الكهربائية، التي من شأنها زيادة الفاتورة على كاهل الأسر شهريًا، لذا يتساءل عدد كبير من المشتركين أصحاب عداد الكهرباء مسبوقة الدفع والكودية «أبوكارت» عن الأوقات المفضلة لشحن رصيد العداد، لكي يتجنب محاسبة الاستهلاك في أعلى شريحة توفير الاستهلاك قدر المستطاع في الأيام الأخيرة من كل شهر.

«الكهرباء»: توفير الاستهلاك قدر المستطاع في الأيام الأخيرة من الشهر

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، عن أفضل الأوقات التي يفضل فيها شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع، قائلا إن أفضل الأوقات لشحن الكارت هي الأيام الأولى من الشهر، إذ يكون العداد في أول الشهر على الشريحة الأولى، وفي آخره يكون المستهلك على أعلى شريحة له.

استبدال 31 مليون عداد كهرباء تقليدي «قديم» بآخر مسبوقة الدفع

أشار المصدر في تصريحات خاصة إلى«الوطن» أن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستبدال 31 مليون عداد كهرباء تقليدي «قديم» بآخر مسبوقة الدفع أو كودية وذكية خلال 8 سنوات، للقضاء على مشاكل أخطاء القراءات ومحاسبة المشترك طبقا لاستهلاكة الفعلي.

مميزات العدادات مسبوقة الدفع «أبو كارت»

نشرت الصفحة الرسمية لمرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء مميزات العدادات مسبوقة الدفع بعد نجاحهما في القضاء على مشاكل كثيرة كانت تقع بين شركات التوزيع والمستهلك بسبب أخطاء الفواتير.

شروط تركيب العدادات مسبوقة الدفع

يجرى تركيب العدادات مسبوقة الدفع لأي عقار غير مخالف لقوانين البناء أو تراخيص الأحياء ومستوفي جميع الاشتراطات القانونية.

- يكون باسم صاحب العقار أو الوحدة السكنية ما يعطي له شرعية وقانونية عند التعامل مع أي جهة، أو التقدم بطلب لتوصيل الغاز الطبيعي أو الحصول على قرض أو نقل محل إقامة من مكان لآخر.

- يركب في المباني القانونية وله سند قانوني وتصدر فاتورته على اسم المشترك ويعمل بنفس العداد الأول عبر كروت الشحن، ويجرى شحنه من خلال الشركة التابع لها المشترك.

- يُنقل كما هو وبنفس الاسم إلى العقار الجديد عند رغبة المشترك في النقل إلى عقار آخر.

- عودة الثقة المتبادلة بين العملاء وشركات توزيع الكهرباء نتيجة عدم الشكوى من الكشافين والمحصلين.

- التحكم في استهلاك الكهرباء، وبالتالي انخفاض قيمة الفاتورة أي السماح للعملاء بمراقبة الاستهلاك وترشيده.

- الدقة العالية في حساب الطاقة المستهلكة لأن العداد إلكتروني.

- يتمتع العميل بنفس الأسعار وشرائح الاستهلاك المتعامل بها حاليًا.

- يستفيد العميل في حالة تجديد شحن الكارت من فترة عدم فصل التيار ما بين الساعة 5 مساءً حتى الساعة الـ10 صباح اليوم التالي، وفي أيام الجمع والعطلات الرسمية، وفي جميع الحالات يجرى تسجيل الاستعلاك للمحاسبة عند تجديد الشحن.

- يتيح للعميل تحديد كمية الطاقة الكهربائية التي يرغب في شرائها وفقًا لإمكانياته.