«الداخلية» تضبط قائد سيارة بالعامرية: «كان بيستعرض على الكوبري»

كشفت وزارة الداخلية في بيان رسمي لها ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يظهر خلاله قيام قائد سيارة بالسير برعونة وطريقة استعراضية أعلى أحد الكباري بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

تحديد مرتكب الواقعة

وحسب بيان وزارة الداخلية، أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها، مقيم دائرة القسم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة أثناء اشتراكه في حفل عرس شقيقه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.