الداخلية تكشف تفاصيل استغاثة سيدة وابنتها للتعدي عليهما بشبرا .. الميراث السبب

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمناً تضررهما من بعض ذويهما لقيامهم بالتعدي عليهما بالشقة، محل سكنهما بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية.

الاعتداء على سيدة وابنتها في شبرا

بالفحص واستدعاء الشاكيتين ربة منزل ونجلتها، مقيمتين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة وبسؤالهما قررتا بوجود بعض الخلافات الأسرية المتعلقة بالإرث بينهما وأنجال «ربة المنزل»، وأشقاء «نجلتها»، ثلاثة أشخاص، جميعهم مقيمون بذات العنوان.

مشاجرة وتشابك بالأيدي

وبتاريخ 24 الجاري، نشبت مشادة بينهم بمحل سكنهما على إثر تلك الخلافات، تطورت إلى مشاجرة وتشابك بالأيدي وقيامهما بتسجيل ونشر مقطع الفيديو المشار إليه، وأضافا بعدم إبلاغهما عن الواقعة لوجود بعض المساعي العائلية لحل تلك الخلافات واتهموهم بالتعدي عليهما بالسب والشتم والضرب دون حدوث إصابات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقهم وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة دون التهجم على الشاكيتين، وحضورهم لمسكنهما لمحاولة إنهاء الخلافات القائمة بينهم ونشوب شجار بينهم حال ذلك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.