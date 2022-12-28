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«الداخلية»: تحرير 2578 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

كتب:

منتصر سليمان
11:42 ص | الأربعاء 28 ديسمبر 2022
الملصق الإلكتروني

الملصق الإلكتروني

تمكنت حملات الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، من ضبط 618 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وتحرير 2578 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، ورفع 63 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

حملات مرورية للقضاء على أي كثافات

وشنت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية للقضاء على أي كثافات على كل الطرق والمحاور والشوارع الرئيسية وتسيير الحركة أمام قائدي المركبات، تزامنًا مع توجه الطلاب إلى مدارسهم وجامعاتهم، وتوجه الموظفين إلى أماكن عملهم، إذ تستعين بالأوناش لإزالة أي عوائق أو سيارات معطلة بالطرق قد تتسبب في أي كثافات. 

انتشار الخدمات المرورية

كما انتشرت الخدمات المرورية لضبط قائدي السيارات من متعاطي المواد المخدرة في أثناء القيادة ومخالفة عدم وضع الملصق الإلكتروني، كما تمّ نشر الرادارات على كل الطرق والمحاور الرئيسية لرصد مخالفات تجاوز السرعة المقررة.

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بقلم منتصر سليمان