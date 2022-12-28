عاجل.. البحوث الإسلامية: تأجيل اختبارات الابتعاث بالأزهر

أعلنت الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية، تأجيل موعد الاختبارات التحريرية، للمتقدمين للمسابقة العامة للإيفاد «المسابقة العامة/ اللغات» للعام الدراسي 2022/2023، المستوفين لشروط التقدم الواردة بلائحة الإيفاد الصادرة بقرار الإمام الأكبر شيخ الأزهر رقم {3} لسنة 2018، إلى إجازة منتصف العام، وذلك نظرًا لتزامن المواعيد القديمة مع اختبارات منتصف العام بالكليات، حيث توجد مقرات الاختبارات.

مسابقة الابتعاث بالازهر

بالنسبة لمسابقة الابتعاث بالازهر، أكد أنه زيادة عدد التخصصات المطلوبة للمسابقة، التي يتقدم إليها العاملون في الأزهر الشريف، من حملة المؤهلات العليا لتشتمل على: {العلوم الشرعية- اللغة العربية- الوعظ- القراءات- الرياضيات- التاريخ- الجغرافيا- العلوم (الكيمياء، الأحياء)، وحملة الماجستير والدكتوراه في تخصصات: علوم شرعية- علوم عربية.

وبعيدا عن تأجيل اختبارات الابتعاث بالأزهر، ذكرت الأمانة العامة أن المسابقة تشمل تخصصات في اللغات ويتقدم إليها العاملون في مجال التعليم أو الدعوة والإرشاد الديني الذين يجيدون إحدى اللغات الأجنبية الآتية: {لغة إنجليزية، الوعظ إنجليزي وأسباني} من خريجي كليات الأزهر من الوعاظ ومدرسي العلوم العربية وخريجي كلية اللغات والترجمة «قسم الدراسات الإسلامية» باللغات الأجنبية المذكورة من العاملين بالأزهر.

ومن شروط الابتعاث بالأزهر أن يقوم كل متقدم باستيفاء بياناته على استمارة طلب الترشيح الإلكترونية على بوابة الأزهر، وطباعتها واعتمادها ومراجعتها من الرئيس المباشر، ورئيس المنطقة المختص، وذلك بكل دقة، وعدم إغفال أي بيان، ولا تُقبل طلبات الإيفاد إلا إذا كانت الشروط متوفرة وفق لائحة الإيفاد، وفي المواعيد المحددة.

وعلى المتقدم للمسابقة متابعة بوابة الأزهر الإلكترونية؛ لمعرفة مواعيد الاختبارات المقررة حتى آخر مراحل المسابقة، وتحمله المسئولية الكاملة عن عدم التزامه بما أقر به، وليس له الحق في مطالبة الأزهر ببحث أمره حال تخلفه عن أي من الاختبارات المقررة لهذه المسابقة.

َوأن يكون صالحًا للإيفاد من الناحية الصحية، وفقًا لشهادة طبية معتمدة من مستشفى حكومي يحدده الأزهر في كل مسابقة. وكذلك، ألا يكون قد قضى بالخارج مدة عشر سنوات أو أكثر، في تعاقد على نفقة الجهة المتعاقد معها، أو إجازة بدون مرتب، وأن يكون قد أمضى مدة مماثلة لمدة عمله السابقة بالخارج، ألا يكون متقدمًا لمسابقة شهر رمضان المبارك للعام 1444هـ/2023م،