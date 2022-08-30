شروط التقديم في مسابقة المعلمين عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

يتساءل العديد من المواطنين عبر المحركات المختلفة على شبكة الإنترنت عن طريقة التقديم في مسابقة الأزهر لتعيين 16 ألف معلم التي أعلن عنها الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف خلال إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الأول وظهورها عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

بوابة الأزهر الإلكترونية ومسابقة الأزهر

وعن موعد وطريقة التقديم في مسابقة الأزهر 2022، لم يتم الكشف عن مواعيد التقديم بـ مسابقة الأزهر لتعيين 16 ألف معلم حتى الآن، فبمجرد الإعلان عن فتح باب التقديم، يمكن لراغبي الالتحاق بالوظيفة التي أعلن عنها وكيل الأزهر في مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية، التقديم عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

شروط مسابقة الأزهر والإعلان عنها عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

ومن المتوقع إعلان التفاصيل والشروط الكاملة بخصوص مسابقة الأزهر لتعيين 16 ألف معلم عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، إذ تضم شروط التقدم في وظائف مسابقة الأزهر مجموعة من الضوابط وهي: ألا يزيد السن على 40 عاما وقت الإعلان، واجتياز جميع الاختبارات التحريرية والشفهية والمقابلة الشخصية، وألا يقل التقدير العام عن جيد، والأولوية في التعيين تذهب لأبناء المراكز المطلوب شغلها، وبعد ذلك باقي المراكز الأخرى على مستوى المحافظة، ولا يحق للمتقدم طلب النقل إلا بعد مرور خمسة سنوات بدءًا من تاريخ استلام العمل.

فحص الطلب مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وفي وقت سابق، أكد وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني، أنه جار فحص طلب الأزهر بتعيين معلمين جُدد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ولم يتم الكشف عن الشروط المطلوبة للتقدم والالتحاق بالوظيفة المطلوبة.

وقال الضويني في إعلانه عن مسابقة الأزهر لتعيين المعلمين 2022، إن الأزهر الشريف طلب تعيين معلمين جدد، موضحًا أن العدد المطلوب بعد الانتهاء من الاختبارات اللازمة لاجتياز مسابقة الأزهر، وتوافر الشروط في المتقدمين لوظيفة المعلم بالأزهر 16 ألفا.