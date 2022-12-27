«طب بنين» الأزهر بالقاهرة تحتفل بحصول الكلية على شهادة تجديد الاعتماد

احتفل مجلس كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، برئاسة الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العزيز، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، بالإنجاز الكبير الذي حققته الكلية، وحصولها على شهادة تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

جاء ذلك تأكيدًا على تميز القطاع الطبي بجامعة الأزهر برعاية الأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، جنبًا إلى جنبٍ مع الريادة في قطاعات: أصول الدين، والشريعة الإسلامية، واللغة العربية.

وتوجه الحضور بالشكر إلى وحدة ضمان الجودة بالكلية، برئاسة الدكتور فيصل زايد، وفريق العمل معه، وكل من أسهم في حصول الكلية على شهادة تجديد الاعتماد.

وأعلن الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية، أن هذا الإنجاز الكبير، يعكس قدرة الكلية على المنافسة عالميًّا، مشيرًا إلى أن الكلية كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد المؤسسي في عام 2017م ولمدة خمس سنوات، وهذا العام -بفضل الله تعالى وجهود المخلصين من أبناء الكلية- نستكمل المسيرة بالحصول على شهادة تجديد الاعتماد، التي تعزز ثقة العالم في كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة.

وأضاف عميد الكلية، أن مجلس كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، حرص اليوم، على دعوة أعضاء هيئة التدريس من أبناء الكلية، الذين يشغلون مواقع متميزة في مختلف الجمعيات العلمية في تخصصات طبية مختلفة، وهو ما يؤكد التعاون الكبير الذي يحرص عليه أعضاء هيئة التدريس في كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، إضافة إلى التكامل مع أساتذة كليات الطب بالجامعات المصرية، ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، ووزارة الصحة والتأمين الصحي.